Интернет и СМИ
 

Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала

Перейти в «Мою Ленту»

Глава CNN Джефф Цукер в разговоре с американской радиостанцией NPR заявил, что президент США Дональд Трамп имеет зависимость от просмотров его телеканала.

«Он утверждает, что CNN невозможно смотреть, но он говорит так только потому, что одержим просмотром CNN. Мы знаем, что он проводит дни и ночи за просмотром CNN», — заявил Цукер.

Материал радиостанции посвящен отношениям Трампа со СМИ. В частности, обсуждался инцидент, когда журналистов CNN не допустили на регулярный брифинг для прессы в Белом доме. Помимо журналистов CNN, на мероприятие без объяснения причин не допустили сотрудников газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico.

Журналисты информагентства Associated Press и еженедельника Time в знак солидарности бойкотировали брифинг.

Трамп регулярно обвиняет CNN и другие СМИ в распространении заведомо ложной информации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Amid Trump Attacks And Snubs, Zucker's CNN Reclaims Newsy Mission Listen· 3:52
Член переходной команды Трампа уволен из-за ретвита слухов о Клинтон и пиццерии
Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом
Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома
Назвавший Меланию Трамп проституткой репортер NYT получил выговор
Последние новости
Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора
В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело
В Перми нашли тело пропавшей десятилетней школьницы
Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала
Нурмагомедов попал в больницу за сутки до боя с Фергюсоном в UFC
Одинокого японца задавило шестью тоннами порножурналов
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:06 Сегодня

Это смотрит ваш ребенок

Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
12:04 22 февраля 2017

Гею отказали во въезде в США из-за обнаженных фото и регистрации на ЛГБТ-сайтах

20:39 Сегодня

В сети вступились за раскритикованную Познером на «Минуте славы» девочку

18:03 Сегодня

Киев отобрал лицензию у русскоязычного «Радио Вести»

Интернет и СМИ
 — 
13:53 2 марта 2017

«Завидуйте по-белому»

Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
15:34 17 февраля 2017

На Украине призвали отказаться от аккаунтов в соцсетях «Мордора»

19:06 Сегодня

Захаровой понравились Ждун и Том Хэнкс в очереди к российскому послу в США

14:26 Сегодня

Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки

Интернет и СМИ
 — 
00:03 2 марта 2017

«Кто-то выдернул интернет из розетки»

Как американцы выживали без доступа к сети
16:58 Сегодня

Девушка с синдромом Дауна станет телеведущей после флешмоба в соцсетях

19:05 16 февраля 2017

Пользователи сети признали 70-летнюю бабушку «самой горячей женщиной Китая»

16:04 Сегодня

ДНР включила вещание своих и российских каналов на Украину

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Онищенко загорелся идеей подмосковного «Домостроя»
Пензенский суд счел законным увольнение взявшего за год 29 больничных механика
Годовалая девочка умерла после отравления картошкой фри и курицей на Ставрополье
Житель Волгоградской области угрожал взорвать больницу из-за желания покурить
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Трамп назвал лицемером требующего расследовать его связи с Россией сенатора
Конгресс США направит в Израиль делегацию по вопросу о переезде посольства
Белый дом признал факт встречи приближенных к Трампу людей с российским послом
В США арестовали угрожавшего евреям интернет-хулигана
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В Киеве заявили о введении санкций против «душителей свободы слова» в Крыму
В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
Колонна проституток прошла маршем по Киеву
Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Орешкин заявил о выходе экономики России на новый цикл
В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело
Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Министр торговли США пообещал быть агрессивным
Минэнерго Украины выступило за запрет российского угля
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–Банком по основному долгу
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Заключенный покончил с собой в СИЗО «Бутырка»
В Перми нашли тело пропавшей десятилетней школьницы
Бывшая глава федерации баскетбола Аникеева предстанет перед судом за хищения
Суд заочно арестовал уехавшего на Украину бывшего депутата Вороненкова
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Эмбрион впервые вырастили вне утробы матери
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
Физики создали новую форму материи
Создатель Deus Ex раскрыл место Иисуса в игре
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Бухаров стал автором первого гола в РФПЛ в 2017 году
Нурмагомедов попал в больницу за сутки до боя с Фергюсоном в UFC
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»
Переигровка скандального матча по бенди завершилась без автоголов
Все материалы
Культура
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
Певица Лорд выпустила клип и анонсировала альбом
Бэнкси открыл отель возле стены между Израилем и Палестиной
В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России
Род Стюарт извинился за видео из пустыни в стиле ИГ
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала
В сети вступились за раскритикованную Познером на «Минуте славы» девочку
Киев отобрал лицензию у русскоязычного «Радио Вести»
Захаровой понравились Ждун и Том Хэнкс в очереди к российскому послу в США
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Заблудившихся в Рио из-за Google Maps туристов обстреляли неизвестные
Из испанского ресторана за минуту сбежали 120 не оплативших счет клиентов
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в Крыму на четверть
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
В Палестине в возрасте 40 лет умерла предполагаемая мать 69 детей
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Полный привод атакует
Четыре ведущих колеса — только для войны и фермеров? Почему все изменилось
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы