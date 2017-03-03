Глава CNN рассказал о зависимости Трампа от просмотра его телеканала

Глава CNN Джефф Цукер в разговоре с американской радиостанцией NPR заявил, что президент США Дональд Трамп имеет зависимость от просмотров его телеканала.

«Он утверждает, что CNN невозможно смотреть, но он говорит так только потому, что одержим просмотром CNN. Мы знаем, что он проводит дни и ночи за просмотром CNN», — заявил Цукер.

Материал радиостанции посвящен отношениям Трампа со СМИ. В частности, обсуждался инцидент, когда журналистов CNN не допустили на регулярный брифинг для прессы в Белом доме. Помимо журналистов CNN, на мероприятие без объяснения причин не допустили сотрудников газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico.

Журналисты информагентства Associated Press и еженедельника Time в знак солидарности бойкотировали брифинг.

Трамп регулярно обвиняет CNN и другие СМИ в распространении заведомо ложной информации.

