Киев предоставил Москве список из 400 заключенных на Украине россиян

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных россиян, которые находятся на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать на Украину и посетить наших граждан», — отметила Москалькова.

По ее словам, российские власти на протяжении нескольких лет обращались в МИД и в пенитенциарные органы Украины, чтобы получить информацию об осужденных.

Москалькова провела неформальную встречу со своей украинской коллегой Валерией Лутковской 6 марта. «Обсудили перемещение украинских граждан содержащихся в ИКА России на территорию Украины, договорились о продолжении практики мониторинговых визитов в места лишения свободы где содержатся граждане двух стран и обмене опытом», — написала она в своем Instagram.

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В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал, что украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем были переведены в другие учреждения за пределами полуострова. Передача была запланирована на 3 марта, однако, как сообщили в Минюсте РФ, она не состоялась «по техническим причинам».