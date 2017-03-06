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Киев предоставил Москве список из 400 заключенных на Украине россиян

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская подготовила список из 400 заключенных россиян, которые находятся на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы договорились сегодня в Женеве о том, что в случае необходимости посещения этих граждан, связанных с условием отбывания их наказания, с оказанием медицинской помощи, она окажет мне содействие в возможности приехать на Украину и посетить наших граждан», — отметила Москалькова.

По ее словам, российские власти на протяжении нескольких лет обращались в МИД и в пенитенциарные органы Украины, чтобы получить информацию об осужденных.

Москалькова провела неформальную встречу со своей украинской коллегой Валерией Лутковской 6 марта. «Обсудили перемещение украинских граждан содержащихся в ИКА России на территорию Украины, договорились о продолжении практики мониторинговых визитов в места лишения свободы где содержатся граждане двух стран и обмене опытом», — написала она в своем Instagram.

В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал, что украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем были переведены в другие учреждения за пределами полуострова. Передача была запланирована на 3 марта, однако, как сообщили в Минюсте РФ, она не состоялась «по техническим причинам».

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