«Брюссельский смертник» и автор селфи с Меркель проиграл Facebook в суде

Сирийский беженец Анас Модамани (Anas Modamani), который сделал селфи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проиграл дело по иску к Facebook. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Земельный суд Вюрцбурга (федеральная земля Бавария) во вторник, 7 марта, постановил, что соцсеть не должна самостоятельно искать фейковые новости о Модамани и удалять их, о чем просил истец. Таким образом, ему придется, как и раньше, лично выявлять ложные и оскорбительные посты о себе и информировать об этом администраторов социальной сети.

Модамани утверждал, что Facebook не препятствует распространению фейковых новостей, в которых ему приписывают различные уголовные преступления, например терроризм.

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В марте 2016 года в соцсетях стали активно обсуждать снимок Меркель с молодым мужчиной, отмечая его внешнее сходство с Наджимом Лашрауи, который подорвал себя в аэропорту Брюсселя. «Большое число комментаторов обвинили Меркель в том, что она запечатлена на фото с одним из брюссельских смертников», — указывала тогда Deutsche Welle. По словам Модамани, он сначала даже опасался, что из-за этого германские правоохранительные органы начнут его проверять.

Затем пользователи соцсети обвиняли беженца в том, что на Рождество он вместе с несколькими мигрантами из Ливии и Сирии пытался сжечь спящего бездомного в Берлине.

Модамани рассказывал, что был вынужден покинуть Дамаск из-за бомбардировок и прибыл в Германию в сентябре 2015 года (в том месяце канцлер посетила центр временного размещения беженцев в Берлине, где и было сделано селфи). С начала 2016-го Модамани стал жить в патронатной семье в столице Германии.