Глава МИД Канады заявила о дестабилизирующей роли России в ее стране

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россия может дестабилизировать ситуацию в ее стране. Об этом сообщает Reuters.

Она напомнила, что по сообщениям американских спецслужб Москва предпринимала усилия по подрыву политической системы США. «Я думаю, что канадцы и другие западные страны действительно должны быть готовы к подобным усилиям, направленным против нас», — сказала Фриланд.

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В документе утверждается, что президент России Владимир Путин лично отдал распоряжение начать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон ради победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все подобные обвинения последовательно отвергала.

Фриланд, назначенная 10 января министром иностранных дел Канады, находится под действием российских санкций, введенных в ответ на действия Оттавы. В МИД РФ заявили в этой связи, что Москва готова к взаимодействию с Канадой по всем направлениям: к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. «Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», — пояснил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

