Ибрагимовича дисквалифицировали на три матча за удар соперника локтем в лицо

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича на три матча за удар защитника «Борнмута» Тайрона Мингза локтем в лицо. Об этом сообщается на сайте организации.

Команды встречались в 27-м туре Английской премьер-лиги. Эпизод произошел на 44-й минуте матча. Ибрагимович и Мингз вели верховую борьбу за мяч, и форвард «Манчестер Юнайтед» нанес удар локтем в лицо соперника. Этот момент не был занесен в протокол поединка, однако его видеозапись была опубликована на YouTube-канале 21stCenturyFootball, после чего началось разбирательство.