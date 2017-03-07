Помилованная Путиным Севастиди пообещала добиваться отмены приговора

Оксана Севастиди, осужденная за госизмену и помилованная президентом России Владимиром Путиным, намерена бороться за отмену приговора, заявил ее адвокат Евгений Смирнов. Об этом юрист сказал ТАСС.

«Мы будем добиваться отмены приговора и оправдания Севастиди, так как этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», — отметил защитник.

Смирнов отметил, что, по его данным, сама Севастиди не обращалась к главе государства с просьбой о помиловании. В то же время он допустил, что, «возможно, в колонии она и подписала эту бумагу». «Но я не припомню, чтобы она собиралась просить о помиловании. Мы согласовываем все документы, и прошения о помиловании в них не было», — добавил адвокат.

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Ранее во вторник, 7 марта, стало известно, что Путин, «руководствуясь принципами гуманности», помиловал Севастиди, «освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы».

Приговор 46-летней жительнице Сочи был вынесен Краснодарским краевым судом 3 марта 2016 года. Ее признали виновной в госизмене и назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Поводом для судебного разбирательства стали два СМС-сообщения, отправленные женщиной в 2008 году до конфликта с Грузией. Она написала своему знакомому в этой стране, что видела в Сочи поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии. Женщину арестовали в январе 2015-го. Ее адвокат Иван Павлов рассказывал, что, «по справкам органов госбезопасности Абхазии, знакомый Севастиди служил на то время в грузинских спецслужбах», однако она об этом не знала. Кроме того, добавил он, «поезд с танками» видели многие жители города.

23 декабря 2016 года в ходе большой пресс-конференции Путин пообещал изучить дело Севастиди. «Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — отмечал президент.