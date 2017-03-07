Путин помиловал осужденную за госизмену Севастиди

Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, которую в 2016 году осудили за госизмену в форме шпионажа. Об этом сообщает во вторник, 7 марта, пресс-служба Кремля.

Согласно тексту документа, женщина освобождается от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Как отмечается, глава государства подписал указ, «руководствуясь принципами гуманности». Он вступает в силу через пять дней после официального опубликования.

Материалы по теме Это я, государственная измена Кому светит 275-я статья УК

23 декабря 2016-го в ходе большой пресс-конференции Путин пообещал изучить дело Севастиди.

Ранее в том же месяце сообщалось, что 46-летней женщине назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима по обвинению в госизмене. Краснодарский краевой суд вынес решение еще в марте, однако до декабря об этом не было известно.

Поводом к судебному разбирательству стали два эсэмэс, отправленных Севастиди в апреле 2008 года своему знакомому из Грузии. В них говорилось о передвижении российских танков. Женщину арестовали в январе 2015 года.