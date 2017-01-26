Кремль рассказал о работе по делу об СМС про идущую в Абхазию военную технику

В Кремле ждут разъяснений от компетентных ведомств по приговору жительнице Сочи Оксане Севастиди, которую осудили на семь лет за СМС-сообщения об идущей в Абхазию военной технике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он [Владимир Путин] разбирается. Все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства», — отметил представитель Кремля.

23 декабря 2016 года в ходе большой пресс-конференции глава государства пообещал изучить дело Севастиди. «Я постараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть этих претензий, которые были ей предъявлены в конечном итоге судебной инстанцией», — подчеркнул президент.

Он сказал, что ему трудно комментировать приговор, поскольку судебная ветвь власти является независимой, однако признал, что «подход достаточно жесткий». «Я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — отметил глава государства.

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Ранее в том же месяце сообщалось, что 46-летней Севастиди назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима по обвинению в госизмене (Краснодарский краевой суд вынес решение еще в марте, однако до декабря об этом не было известно).

Поводом для судебного разбирательства стали два СМС-сообщения, отправленные женщиной в 2008 году до конфликта с Грузией. Она написала своему знакомому в этой стране, что видела в Сочи поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии. Женщину арестовали в январе 2015-го.

По словам ее адвоката, «по справкам органов госбезопасности Абхазии, знакомый Севастиди служил на то время в грузинских спецслужбах», однако она об этом не знала. «Кто вообще подозревал, что в короткой СМС может содержаться какой-то госсекрет? Поезд с танками двигался по открытой местности, состав видели многие жители города», — добавлял юрист. Тем не менее, как стало известно «Комсомольской правде» от источника в правоохранительных органах, женщину осудили за то, что она работала на грузинскую разведку: силовики сначала отрабатывали получателя СМС и его связи, а потом вышли на Севастиди.