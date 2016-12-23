Путин изучит приговор россиянке за смс об идущей в Абхазию военной технике

Президент России Владимир Путин заявил, что приговор жительнице Сочи Оксане Севастиди трудно комментировать, поскольку судебная ветвь власти является независимой. Об этом он сказал на большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На мой взгляд, действительно, это такой достаточно жесткий подход. Я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих смс-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», — отметил глава государства.

Он добавил, что не совсем понимает ситуацию. «Я постараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть этих претензий, которые были ей предъявлены в конечном итоге судебной инстанцией», — подчеркнул президент.

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Ранее в декабре сообщалось, что 46-летнюю Севастиди приговорили к семи годам колонии общего режима по обвинению в госизмене (Краснодарский краевой суд вынес решение еще в марте, однако до декабря об этом не было известно).

Поводом для судебного разбирательства стали два смс-сообщения, отправленные женщиной в 2008 году до конфликта с Грузией. Она написала своему знакомому в этой стране, что видела в Сочи поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии. Женщину арестовали в январе 2015 года.

Адвокат Иван Павлов говорил «Комсомольской правде», что, «по справкам органов госбезопасности Абхазии, знакомый Севастиди служил на то время в грузинских спецслужбах». «Она об этом ни сном, ни духом. Да и кто вообще подозревал, что в короткой эсэмэске может содержаться какой-то госсекрет? Поезд с танками двигался по открытой местности, состав видели многие жители города», — добавлял юрист. Тем не менее, как стало известно «КП» от источника в правоохранительных органах, женщину осудили за то, что она работала на грузинскую разведку: силовики сначала отрабатывали получателя смс и его связи, а потом вышли на Севастиди.