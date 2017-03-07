Выигравший Спартакиаду для инвалидов сноубордист рассказал о целях на карьеру

Глухой сноубордист, победитель второй всероссийской Спартакиады инвалидов Никита Китаев намерен выступить Сурдлимпийских играх в 2019 году. Его слова приводит пресс-служба соревнований.

«Сегодня была непростая трасса. С утра здесь проходили лыжи, поэтому остались ямки от флажков. Секрет успеха? Нет никаких секретов, просто я готовился, тренировался и смог победить. Я хочу стать хорошим сноубордистом, моя цель — выступить на Сурдлимпийских играх в 2019 году», — сказал Китаев.

Представитель Московской области завоевал золото в дисциплине параллельный слалом, где одновременно стартуют два участника.

Вторая всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 4 по 9 марта в Ханты-Мансийске. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет.