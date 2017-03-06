Глухие московские хоккеисты пропустили 29 шайб на Спартакиаде для инвалидов

Глухие московские хоккеисты (14-18 лет) проиграли сверстникам из Челябинска и Новосибирской области с общим счетом 4:29 в матчах Спартакиады для инвалидов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске. Поединок москвичей с командой Челябинска завершился со счетом 12:2, с командой Новосибирской области — 17:2.

Победителями спартакиады стали сибиряки, одержавшие две победы в двух матчах с общим счетом 29:3.

Вторая всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 4 по 9 марта.