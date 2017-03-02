Аэропорт Чебоксар назвал скандалистом покинувшего самолет на руках паралимпийца

Легкоатлет-паралимпиец Замир Шкахов, на руках спускавшийся с самолета в аэропорту Чебоксар, сам отказался от помощи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила пресс-секретарь воздушной гавани Ирина Минаева.

«Устроил скандал, вел себя некорректно», — добавила она.

По словам Минаевой, спортсмен категорически не хотел, чтобы до него дотрагивались сотрудники аэропорта. «Хотя это специально обученная бригада работе с такой категорией пассажиров», — пояснила пресс-секретарь. Извинений Шкахову администрация пока не приносила.

Лифт для транспортировки инвалидов, которого в воздушной гавани сейчас нет, планируется приобрести до осени этого года. Подобное оборудование очень дорого стоит, отметила Минаева.

Инцидент в чебоксарском аэропорту с участием Шкахова произошел 28 февраля. Из всех членов паралимпийской команды, прибывшей в город на соревнования, от помощи отказался только он, рассказали телеканалу «360» в пресс-службе воздушной гавани. «Я не багаж, я живой человек!» — сказал спортсмен и покинул самолет, помогая себе руками.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.