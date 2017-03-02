Прилетевшему в Чебоксары паралимпийцу пришлось выходить из самолета на руках

Паралимпийцу, чемпиону России по легкой атлетике Замиру Шкахову в чебоксарском аэропорту пришлось спускаться с самолета на руках из-за отсутствия в воздушной гавани специального оборудования для пассажиров с ограниченными возможностями. Видеозапись инцидента опубликована в четверг, 2 марта, на YouTube-канале «Стоп Факт».

«Про город Чебоксары» сообщает, что инцидент произошел 28 февраля. В самолете были и другие спортсмены-инвалиды, они прибыли в город на соревнования. Всех вынесли на руках, но Шкахов отказался со словами: «Я не багаж, я живой человек!»

Сотрудник пресс-службы аэропорта Ирина Минаева сказала изданию: «У нас есть график приобретения спецтехники, мы уже закупили три снегоуборочные машины и сейчас на очереди автобус для пассажиров и специальный амбулифт стоимостью в шесть миллионов рублей».

Пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте сообщила, что проводится проверка по факту неоказания помощи людям с ограниченными возможностями. По ее итогам будет принято процессуальное решение.