После трехдневного простоя Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения, возобновила работу. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы запустили фильтровальную станцию, персонал находится на рабочих местах», — заявил представитель коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». Он выразил надежду, что режим прекращения огня в этом районе сохранится, и станция будет работать без перебоев.

Глава подчиняющейся Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ДФС подключена к электроснабжению. «Через час-полтора вода поступит в городские резервуары и заполнит сети Авдеевки», — написал он в Facebook около 17 часов.

Жебривский отметил, что ремонтникам пока не позволили осмотреть поврежденные при обстрелах участки водопровода в контролируемой Киевом Авдеевке.

Материалы по теме Империя под ударом Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса

По сообщению ТАСС, незадолго до возобновления работы станции саперы Донецкой Народной Республики завершили повторное разминирование ее территории, После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел 5 марта, там оставались неразорвавшиеся снаряды и мины.

Донецкая фильтровальная станция не работала с 24 февраля из-за неоднократных обстрелов со стороны украинских силовиков, Ее персонал эвакуировали, после чего станцию захватили украинские радикалы. В начале марта станцию разминировали, и 4 марта она ненадолго возобновила работу, но затем снова была обесточена.

ДФС частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые контролируются Киевом, а также Донецк, Ясиноватую и поселки Васильевка и Спартак, находящиеся на территории ДНР.