Крымским водителям с украинскими правами пригрозили санкциями

Начальник ГИБДД по Крыму Анатолий Борисенко призвал автовладельцев, которые работают по найму, обменять водительские права украинского образца на российские до 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Спутник в Крыму».

«За не поменянное удостоверение иностранного образца будут большие штрафы. Причем санкции будут касаться тех организаций, которые предоставляют работу таким водителям», — сказал Борисенко.

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Он подчеркнул, что сейчас для переоформления водительского удостоверения не нужно сдавать взносов, не предполагает оно и сдачи дополнительного экзамена. «Как оно будет дальше, я не могу вам сказать», — добавил глава ГИБДД по республике.

В прошлом году крымские водителиобратились в Верховный суд с жалобой на постановление правительства Крыма, согласно которому до 1 апреля они должны были обменять украинские номера на российские. Суд ее отклонил.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение. Смена автомобильных номеров и водительских удостоверений началась в апреле того же года. Полностью перейти в правовое поле РФ крымчане должны были за два года.

