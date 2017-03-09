Армин ван Бюрен покажет в Москве самое большое шоу в своей карьере

Нидерландский диджей Армин ван Бюрен (Armin Van Buuren) покажет в Москве самое масштабное шоу в своей карьере. Концерт состоится 17 марта в спорткомплексе «Олимпийский», сообщили «Ленте.ру» организаторы.

«Я никогда раньше не отправлялся в тур с такой большой командой. Я всегда стараюсь превзойти самого себя. Надеюсь, публика оценит, что я не иду по простому пути», — заявил ван Бюрен.

На подготовку представления, получившего название Armin Only Embrace, ушел год. В создании программы приняли участие 35 человек, в том числе музыканты датской группы Kensington, певец Симо Франкел, рэпер Mr Probz.

Армин ван Бюрен четыре года подряд (с 2007 по 2010) занимал первое место в рейтинге лучших диджеевм мира профильного издания DJ Magazine. Пятый раз он возглавил рейтинг в 2012 году. Музыкант известен масштабными шоу. В его дискографии шесть альбомов, последний — Embrace — был выпущен в 2015 году.

