Посетительница новосибирского бара «ПивоFactory» пожаловалась на игравший в заведении немецкий военный марш СС. Об этом сообщает «НГС.Новости» в понедельник, 20 февраля.

Жительница Новосибирска заявила, что вечером в воскресенье диджей громко включил песню «Да здравствует Победа!» (Sieg heil Victoria!), которую отряды СС использовали в качестве военного марша. «Мы попросили официанта выключить музыку, но нам посоветовали потерпеть», — отметила девушка.

Владелец «ПивоFactory» Денис Иванов заявил порталу, что в баре проигрывались композиции, которые включают в немецком ресторане «Хофбройхаус». «Такая же музыка играет в ресторанах в Баварии», — добавил он.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В песне Sieg heil Victoria! присутствуют строки: «Прицел и цель скорректированы, до свидания, до свидания, до свидания, Сталин, Черчилль, Рузвельт».