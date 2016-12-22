Билл Мюррей построит бар из фильма «Гольф-клуб»

Американский актер Билл Мюррей вместе со своими пятью братьями планирует открыть тематический бар, посвященный картине «Гольф-клуб». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Independent.

Заведение будет построено в Чикаго (штат Иллинойс), на территории отеля Crowne Plaza недалеко от международного аэропорта О'Хара.

В данный момент братья пытаются заключить договор на аренду помещения площадью тысячу квадратных метров.

Первый подобный тематический бар Билл Мюррей со своими братьями — шеф-поваром Энди, финансистом Эдом и актерами Брайаном, Джоэлом и Джоном — открыл в 2001 году в городе Сент-Огастин (штат Флорида).

Фильм «Гольф-клуб» вышел в 1980 году, Билл Мюррей исполнил в нем роль Карла Спаклера. Также в ленте снялись Чеви Чейз, Родни Дэнджерфилд, Тед Найт и Синди Морган.