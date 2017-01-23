Актера застрелили во время съемок музыкального клипа в Австралии

20-летний актер погиб от огнестрельного ранения, полученного во время съемок музыкального видео для хип-хоп группы Bliss n Eso в австралийском баре. Об этом сообщает ABC News в понедельник, 23 января.

В полиции отметили, что мужчина скончался в результате «производственного инцидента». По информации правоохранительных органов, на съемках клипа использовалось оружие, однако неизвестно, было ли оно огнестрельным, и какими патронами — холостыми или боевыми — было заряжено.

По факту случившегося проводится расследование.

Сообщение о смерти актера подтвердили менеджеры Bliss n Eso. По словам представителей группы, рэперов во время инцидента на съемочной площадке не было.

Австралийская хип-хоп группа Bliss n Eso была основана в 2000 году. Ее дискография включает в себя пять студийных альбомов.