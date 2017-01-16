Против техдиректора Кися из театра «Тодес» возбудили дело за охолощенное оружие

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении технического директора балета «Тодес» Антона Кися за стрельбу с крыши театра на Новый год. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе МВД заявили, что 1 января 2017 года пьяный мужчина, имя которого не называется, открыл стрельбу в воздух из охолощенного оружия на крыше здания на проспекте Мира.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в январе начальник службы эксплуатации «Тодеса» Кирилл Перков заявил агентству, что Кись не использовал боевое оружие, а «производил шумовой эффект» с помощью кинооборудования, которое визуально напоминает автомат. Перков подтвердил, что фейерверк технический директор балета запускал с крыши театра.

6 января полиция задержала уроженца Махачкалы, стрелявшего из автомата в центре Москвы. Против него было возбуждено уголовное дело.

Охолощенное оружие изготавливают из боевого при помощи разных приемов — от расточки (увеличения диаметра) патронника до вставки штифтов в ствол. Из такого оружия нельзя вести огонь боевыми патронами с пулей, но можно стрелять сигнальными или холостыми.