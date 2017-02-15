СМИ сообщили о драке актера-бойца Тактарова в саровском ресторане «Феллини»

Российский и голливудский актер Олег Тактаров устроил драку в ресторане «Феллини» в родном городе Саров, Нижегородская область. Об этом сообщает kp.ru в среду, 15 февраля.

По информации издания, Тактарова внесли в черный список гостей ресторана после того, как в сентябре 2013 года он устроил в «Феллини» погром. По словам очевидцев, охранник не пустил актера в заведение, и между ними развязалась драка. Инцидент произошел 13 февраля.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу, что актер написал в полицию заявление о причиненных ему телесных повреждениях. В то же время сам Тактаров заявил, что 13 февраля в Сарове не был. «Я думаю, что и в этот раз какая-то провокация или пиар-компания», — отметил он.

Олег Тактаров — актер, чемпион мира по боям без правил. Он снимался в таких фильмах, как «Плохие парни 2», «Право на убийство», «Хищники» и «Generation П».