СК вскрыл хищение выделенных на строительство дороги к «Крестам-2» 12 миллионов

По материалам проверки ФСБ и ФСИН возбуждено уголовное дело о хищении 12 из более чем 15 миллионов рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги к крупнейшей в Европе тюрьме «Кресты-2» в Колпино (четыре тысячи мест). Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
По данным следствия, 23 августа 2016 года управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило госконтракт с подведомственным управлением строительства (ФГУП УС СЗФО ФСИН) на работы по прокладке автодороги. На эти цели было выделено из бюджета более 15 миллионов рублей. На счет подрядной организации был перечислен аванс в четыре миллиона рублей.
В декабре 2016 года неустановленные лица представили заказчику (УФСИН) акты о якобы построенной дороге. В документах был выставлен счет на 11 миллионов рублей, которые были переведены тюремным ведомством.
По данным СК, похищено не менее 12 миллионов рублей.
Следователи устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.
7 марта стало известно об аресте замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, обвиняемого в организации заказного убийства своего подчиненного Николая Чернова. По данным прокуратуры, мотивом для преступления стал длительный служебный конфликт, возникший на почве разногласий относительно строительства СИЗО в Колпино.
Покушение на Чернова произошло 2 марта. Киллер выпустил в него 8 пуль из пистолета Макарова. Офицера УФСИН, истекающего кровью, обнаружил на дороге проезжавший наряд полиции. Через пять дней Чернов скончался в госпитале от полученных ран.
Строительство СИЗО в Колпино приостановлено на неопределенный срок. Застройщики подали друг на друга иски о банкротстве. УФСИН проводит проверку готовности объектов. Работа началась в 2007 году, на нее из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей.