Представлен масштабный трейлер приключенческой игры по «Властелину колец»

Видео: СофтКлаб / YouTube

Опубликован первый геймплейный трейлер ролевого экшена Middle-Earth: Shadow of War. Ролик размещен на YouTube-канале издателя «СофтКлаб».

В видео демонстрируются особенности обновленной системы заклятых врагов (Nemesis), подчинение разума врагов, осада крепости, а также полеты на огнедышащем драконе.

В Shadow of War, созданной по мотивам вселенной «Властелин колец», протагонист игры Талион вместе со вселившимся в него духом Келебримбором попытаются выковать кольцо всевластия, сравнимое по могуществу с кольцом темного владыки Саурона.

Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One уже 25 августа 2017 года.

Первая часть ролевого экшена Middle-Earth: Shadow of Mordor вышла осенью 2014 года на ПК, PS4, Xbox One, а также для Xbox 360 и PlayStation 3. Она раскрывает историю персонажа Талиона, который не был показан в книгах серии. После смерти в бою против армий Саурона он воскрес и начал скитаться по Мордору, устраивая диверсии в лагерях противника.