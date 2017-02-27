Опубликован трейлер нового экшена по мотивам «Властелина колец»

Компания Warner Bros. опубликовала первый кинематографический трейлер новой игры Middle-Earth: Shadow of War, которая является сиквелом экшена Shadow of Mordor. Ролик с русскими субтитрами появился на YouTube-канале «СофтКлаб».

В игре, созданной по мотивам книг и фильмов «Властелин колец», протагонист игры Талион вместе со вселившимся в него духом Келебримбором попытаются выковать кольцо всевластия, сравнимое по могуществу с кольцом темного владыки Саурона.

Разработчики планируют показать геймплей 8 марта. Сама игра выйдет 25 августа на ПК, PS4 и Xbox One.

Игра Middle-Earth: Shadow of Mordor вышла в 2014 году на PC, Xbox One, PlayStation 4, а также в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3. В ней рассказывается о приключениях не показанного в книгах персонажа — Талиона. После смерти в бою против армий Саурона он воскрес и начал скитаться по Мордору, устраивая диверсии в лагерях противника.