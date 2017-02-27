Анонсирован новый экшен по мотивам «Властелина колец»

Розничная сеть Target случайно обнародовала обложки новой игры Middle-Earth: Shadow of War, которая является сиквелом экшена Shadow of Mordor. Об этом сообщает Kotaku.

Дата выхода игры, а также платформы, на которых она будет выпущена, пока остаются неизвестными. По имеющимся данным, Shadow of War точно выйдет на PlayStation 4.

Согласно информации Kotaku, в сиквеле Shadow of Mordor протагонист игры Талион вместе со вселившимся в него духом Келебримбором попытаются выковать кольцо всевластия, сравнимое по могуществу с кольцом темного владыки Саурона.

Игра Middle-Earth: Shadow of Mordor вышла в 2014 году на PC, Xbox One,PlayStation 4, а также в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3. В ней рассказывается о приключениях не показанного в книгах персонажа, Талиона. После смерти в бою против армий Саурона он воскрес и начал скитаться по Мордору, устраивая диверсии в лагерях противника.

Игра получила высокие оценки среди критиков, отдельно оценивших систему Nemesis, которая генерирует уникальных врагов, основываясь на действиях игрока. Благодаря данной системе каждое прохождение игры становится уникальным.