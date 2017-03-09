Тренер ПСЖ раскритиковал судейство во встрече с «Барселоной»

Главный тренер парижского ПСЖ Унаи Эмери рассказал о причинах крупного поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сегодня мы упустили невероятный шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы провели плохой второй тайм, не прессинговали соперника и плохо распоряжались мячом. Решения судьи были направлены против ПСЖ, а в концовке матча мы полностью потеряли контроль над ходом встречи и уступили», — рассказал Эмери.

Встреча прошла в Испании в ночь на четверг, 9 марта, по московскому времени и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Во втором тайме каталонцы реализовали два 11-метровых удара. Благодаря этому результату «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, так как первый матч ПСЖ выиграл со счетом 4:0.