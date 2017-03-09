Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» разгромила португальскую «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 8 марта в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, еще один гол на счету Кристиана Пулишича.

Первый матч, прошедший в Лиссабоне, закончился победой «Бенфики» со счетом 1:0.

В параллельном матче «Барселона» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал, одержав победу по сумме двух матчей — 6:5.