Полиция вышла на след пропавшей в Таиланде российской туристки

Полиция в Таиланде нашла первые следы российской туристки Валентины Новоженовой, пропавшей на острове Тау в Сиамском заливе в феврале. Об этом сообщает телеканал Thaitv3, передает РИА Новости.

Стражи порядка обнаружили записи камеры наружного наблюдения одного из местных магазинов от 15 февраля. На видео 23-летняя россиянка проходит мимо торговой точки с ластами для подводного плавания.

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Затем на пляже неподалеку от этого магазина полицейские увидели легкий пляжный ботинок, который, по предварительным данным, принадлежал Новоженовой.

«Сектор поиска значительно сузился после того, как была найдена запись видеокамеры. Теперь у нас есть надежда вскоре выяснить, что случилось с российской туристкой», — заявил один из ведущих расследование силовиков.

Ранее сообщалось, что Новоженова поселилась 11 февраля в одном из отелей Тау. Четыре дня спустя девушка должна была выехать из гостиницы, однако не сделала этого. В номере туристки нашли ее паспорт, мобильный и личные вещи. После этого полиция приступила к поискам россиянки.