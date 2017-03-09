ВТБ стал лучшим российским банком по торговому финансированию

ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России» по версии международного издания International Finance Magazine. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Журнал присуждает премии организациям, которые вносят заметный вклад в развитие финансовой индустрии по разным направлениям. Издание оценивает результаты банка за год, а также инновационный подход в решении задач.

Несмотря на снижение международной торговли ВТБ продолжил развитие бизнеса, предлагая активную поддержку и передовые решения своим клиентам во внешнеторговых операциях. Было реализовано свыше 400 сделок с клиентами как на традиционных рынках в Европе и СНГ, так и во многих других точках планеты: например, в Китае, Индии, Бразилии, Египте, Индонезии, Перу, Непале, Турции, Бангладеш, Алжире, Эфиопии, Анголе и других странах. Множество проектов было реализовано в партнерстве с более чем сотней международных финансовых институтах по всему миру.

Кроме того, подписанные ВТБ в 2016 году соглашения в области торгового финансирования с китайскими банками позволили расширить продуктовое предложение для клиентов, ведущих бизнес с азиатскими контрагентами.

Первый заместитель президента-председателя правления Юрий Соловьев отметил: «Результаты 2016 года и оценка авторитетных независимых международных изданий отражают верность стратегии развития бизнеса торгового и экспортного финансирования, которая ориентирована на предоставление нашим клиентам лучших финансовых решений для обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также позволяют с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие данного направления».

В 2015-2017 годах ВТБ был также назван лучшим банком в области торгового финансирования в России и СНГ журналами Global Finance, Trade & Forfaiting Review и Global Trade Review.

