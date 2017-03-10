В Госдуме предложили ввести систему защиты от списывания

Депутат Госдумы Александр Старовойтов (ЛДПР) считает необходимым внедрить в нижней палате парламента систему защиты от списывания законопроектов. С таким предложением он выступил на пленарном заседании в пятницу, 10 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Часто поднимался вопрос о том, что депутаты других фракций копируют законодательные инициативы ЛДПР (...) и других фракций. В вузах уже давно введена такая система как "Антиплагиат". Почему нам в Государственной Думе не продумать о такой системе, как "Антиплагиат"?» — сказал либерал-демократ.

В качестве примера заимствования он привел законопроект об усилении ответственности за опасное вождение, который по его словам, изначально продвигала партия ЛДПР.

Госдума приняла законопроект о введении штрафа за опасное вождение в первом чтении 27 января этого года. Под термином понимается неоднократное совершение действий, связанных с несоблюдением безопасной дистанции или бокового интервала, резким торможением перед автомобилем, подрезанием при перестроении и препятствованием обгону.

Программа «Антиплагиат» представляет собой систему автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников. В частности, она используется Российской государственной библиотекой (РГБ) при проверке диссертаций на наличие некорректных заимствований.