Молодым родителям в Башкирии станут выплачивать за первенца по 300 тысяч рублей

В Башкирии за рождение первенца молодым родителям будут платить 300 тысяч рублей. Соответствующий указ для улучшения демографической ситуации подписал глава республики Рустэм Хамитов, сообщается на его сайте.

Отмечается, что единовременная выплата должна быть использована на приобретение или строительство жилого помещения либо на погашение ипотечного кредита. Рассчитывать на данное пособие могут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет. Также они должны быть признаны нуждающимися в жилье.

Данная мера будет действовать до 1 января 2019 года.

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Ранее в марте председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил дополнительно платить родителям за рождение первого ребенка. По его словам, подобные пособия должны выдаваться без ограничения использования.

В настоящее время в России пособия за рождение первого ребенка выплачивают в ряде регионов. Матерям также полагается пособие по беременности и родам.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.