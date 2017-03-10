Суд нашел плагиат в скульптуре голых детей Джеффа Кунса

Суд нашел в одной из работ американского художника и скульптора Джеффа Кунса плагиат на открытку французского фотографа. Об этом сообщает The Guardian.

Скульптура «Обнаженные», изображающая двух голых детей, напоминает снимок «Дети» Жана-Франсуа Боре. Суд постановил взыскать с Кунса 40 тысяч долларов в пользу семьи скончавшегося фотографа.

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Виновным также был признан парижский Центр Помпиду, где планировалось выставить скульптуру. Она была повреждена при транспортировке и в ретроспективу Кунса, которая проходила в музее, не попала, однако Центр использовал изображение работы на своем сайте и в каталоге выставки.

В декабре 2014-го скульптуру Джеффа Кунса «Сделано зимой» убрали с ретроспективы его произведений в Центре Помпиду после обвинений в плагиате. Работа стоимостью несколько миллионов евро напоминала рекламную кампанию для бренда одежды Naf-Naf, созданную в 1985 году французским дизайнером Франком Давидовичи.

Джефф Кунс — один из самых дорогих современных художников. Наибольшую известность приобрели его массивные стальные скульптуры в виде надувных игрушек.