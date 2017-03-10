У берегов Ливии задержано российское судно, дипмиссия в Триполи выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

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«Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане России», — отметила она. По словам Захаровой, сухогруз «Мерле» был отконвоирован в порт Триполи.

По данным издания Libya Observer, 5 марта береговая охрана Ливии задержала российское судно около восточного побережья страны. Оно направлялось в ливийский порт Зувара, чтобы доставить металлолом из Турции. Торговля этим материалом в Ливии незаконна. Помимо этого, судно не получало разрешение на заход в ливийские территориальные воды.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что будут приняты все меры для скорейшего урегулирования «возникшей кризисной ситуации».