Объявлена дата презентации президенской программы поддержки ученых

Генеральный директор Российского научного фонда (РНФ) Александр Хлунов представит в рамказ пресс-конференции в ТАСС 14 марта программу финансирования исследовательских проектов ведущих ученых. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Создание данной программы является частью реализации послания президента Федеральному собранию. Согласно ему, фонд должен был разработать «специальную президентскую программу, предусматривающую финансирование на срок до семи лет исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными».

Программа станет одним из инструментов реализации «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Выступая с посланием Федеральному собранию 1 декабря, Путин сообщил о подписании указа, утверждающего «Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации». Президент, в частности, пообещал гражданам страны продолжать изменения в социальной сфере, «чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой». Кроме того президент отметил, что Россия будет держать курс на развитие демократической политической системы.