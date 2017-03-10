Захарова предупредила ФРГ о последствиях отказа во въезде для депутатов Госдумы

Москва примет к сведению отказ во въезде на территорию ФРГ вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву и главе думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС в пятницу, 10 марта.

«Такой подход германских властей противоречит здравому смыслу и является контрпродуктивным. Будем учитывать его в двусторонних отношениях с Германией», — сказала дипломат.

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О полученном отказе во въезде в немецкий Бонн сообщалось накануне. Парламентарии планировали принять участие во встрече с руководством Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

30 января на сайте ПКР появилась информация, что исполком МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

В августе прошлого года МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Решение было вынесено на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Брюссель стал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины. Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, куда входят действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (пролонгированы до 31 июля 2017 года), а также против Крыма (продлены до 23 июня 2017-го).

На сегодняшний день в стоп-лист в общей сложности входят 152 человека и 37 организаций.