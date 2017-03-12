Помилованная Путиным Севастиди освобождена

Оксана Севастиди, осужденная за госизмену и помилованная президентом России Владимиром Путиным, освобождена из московского следственного изолятора «Лефортово». Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ТАСС.

«Мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», — сказал журналистам около СИЗО Евгений Смирнов, адвокат Севастиди.

Смирнов отмечал, что, по его данным, сама женщина не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. В то же время адвокат допускал, что, «возможно, в колонии она и подписала эту бумагу».

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Севастиди, осужденная за госизмену в форме шпионажа, была помилована 7 марта. Как пояснили в Кремле, глава государства подписал соответствующий указ, руководствуясь принципами гуманности. Изучить дело Севастиди Путин обещал в декабре 2016-го.

Приговор 46-летней жительнице Сочи был вынесен Краснодарским краевым судом 3 марта 2016 года. Ее признали виновной в госизмене и назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Поводом для судебного разбирательства стали два СМС-сообщения, отправленные женщиной в 2008 году до конфликта с Грузией. Она написала своему знакомому в этой стране, что видела в Сочи поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии. Женщину арестовали в январе 2015-го. Ее адвокат Иван Павлов рассказывал, что, «по справкам органов госбезопасности Абхазии, знакомый Севастиди служил на то время в грузинских спецслужбах», однако она об этом не знала. Кроме того, добавил он, «поезд с танками» видели многие жители города.

Акт помилования не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Согласно статье 85 УК РФ, осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания (его также могут сократить или заменить на более мягкое). Кроме того, актом помилования может быть снята судимость.