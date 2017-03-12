Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры

Старый шпиль здания МИД России на Смоленской площади распилили на сувениры. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Нашего Радио», передает Национальная служба новостей (НСН).

«Вы, наверное, знаете, что у нас идет замена шпиля на здании МИДа. Так вот, мы взяли старый шпиль, распилили на 900 маленьких кусочков, и оформили эти кусочки, как сувениры. Мы, конечно, заранее спросили, что будет с этим металлом. Оказалось, он был уже совершенно непригоден для использования — коррозия и прочее», — уточнила она. По словам Захаровой, получилась «ограниченная уникальная серия» из 900 маленьких кусочков, «каждый из которых аутентичен, имеет свою форму».

Представитель МИД также сообщила, что новый шпиль уже практически готов. «Сейчас осталась только облицовка. Будет все возвращено в полном объеме. Только будут использованы новые, современные материалы, поэтому, насколько я знаю, конструкция будет почти на треть легче прежней», — добавила Захарова.

Работы по замене шпиля на крыше здания МИД России начались в конце сентября 2016 года. Директор департамента капитального строительства и собственности ведомства за рубежом Владимир Потапкин рассказал, что ремонт стал возможным после переезда семьи соколов-сапсанов, которые жили на высотке.

Реконструкцию здания планируется завершить в 2017 году.

Здание министерства иностранных дел — одна из семи высоток, построенных в Москве в 1950-е годы. Его проект готовили архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус. В 1951-м куратор стройки, член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия дал указание изменить верхнюю часть дома. Архитекторам и строителям пришлось установить шпиль на уже готовом здании.

