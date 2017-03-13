Назван минимальный тариф на проживание туристов в Крыму летом

Минимальная стоимость суточного размещения отдыхающих в Крыму грядущим летом составит примерно 1,5 тысячи рублей. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, передает ТАСС.

За эти деньги путешественник сможет снять однокомнатную квартиру. При этом квартира с «евроремонтом» будет стоить уже 2,5 тысячи рублей, отметил Стрельбицкий.

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Средний тариф на услуги в крымских санаториях этим летом составит 2,9 тысячи рублей. По словам министра, в эту сумму входит базовое лечение, питание три или четыре раза в сутки и проживание. «На малые отели цена около 3 тысяч рублей на двух человек в сутки, правда, без питания, но некоторые отели предлагают завтрак», — рассказал чиновник.

В трехзвездочных гостиницах можно будет остановиться за 5,6 тысячи рублей с человека, в четырехзвездочных — за 8,2 тысячи. Тарифы в сравнении с летом 2016 года выросли на 8 и 15 процентов соответственно. Цены в пятизвездочных отелях Стрельбицкий не озвучил.

В январе Минкурортов Крыма сообщало, что стоимость путевок в местные санатории этим летом будет варьироваться от 2,4 до 3,5 тысячи рублей за сутки.