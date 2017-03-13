«Газпром» согласился выполнить ряд требований Еврокомиссии

В рамках урегулирования обвинений Еврокомиссии (ЕК) по антимонопольному делу «Газпром» подтвердил готовность взять на себя обязательства, удовлетворяющие требованиям регулятора. О соответствующих предложениях российского концерна говорится в пресс-релизе ЕК.

«Газпром» обязался разрешить реэкспорт газа в странах Центральной и Восточной Европы, а также исключить из контрактов условия, препятствующие свободному перетоку топлива. Кроме того, российский концерн согласился пересмотреть ценообразование в контрактах с Болгарией, Польшей и странами Балтии, а также не применять штрафных санкций, в отношении Болгарии за отказ от участия в проекте строительства газопровода «Южный поток».

В настоящее время европейский регулятор собирает ответные предложения клиентов «Газпрома». На это уйдет семь недель, после чего Еврокомиссия вынесет свое решение. В случае, если российская сторона будет нарушать принятые обязательства, «Газпрому» может быть назначен штраф на сумму до 10 процентов выручки.

В октября 2016 года Еврокомиссия и «Газпром» достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования ЕС против российского газодобытчика. В соответствии договоренностями, «Газпром» в конце декабря направил регулятору свои предложения.

Расследование Еврокомиссии в отношении «Газпрома» было начато в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Восточной Европы и Европейского союза. Кроме того, ЕК предъявила претензии в завышении цены на газ для потребителей Европы.

