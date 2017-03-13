Объем автомобильного грузооборота в январе вырос на 11,2 процента

В январе 2017 года объем грузооборота на автомобильном транспорте в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона вырос на 11,2 процента. При этом общее количество перевезенных автомобильным транспортом грузов также увеличилось и составило 318,7 миллиона тонн (рост 5,5 процента). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

В сообщении отмечается, что одним из факторов, благодаря которому удалось добиться роста — тенденция к «обелению» рынка грузоперевозок в результате запуска системы «Платон». В частности, внедрение системы привело к сокращению объемов демпинга за счет выхода части предпринимателей из теневого сектора. Регистрация в системе показала, что 60 процентов перевозчиков составляют физические лица, то есть более половины из них работают без образования юридического лица и раньше могли уклоняться от уплаты налогов.

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«За первый год работы системы количество зарегистрированных в ней грузовиков удвоилось — до 800 тысяч машин. Охват "целевой аудитории" проекта на сегодняшний день составляет 80 процентов», — отметил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

3 марта глава Росавтодора в беседе с журналистами говорил о том, что сборы в системе «Платон» в 2017 году могут вырасти на 47 процентов. «В этом году сумма сборов от системы "Платон" в дорожный фонд страны прогнозируется на уровне 34 миллиардов рублей», — отметил Старовойт. Согласно данным компании-оператора системы взимания платы с большегрузных грузовиков, в 2016 году «Платон» принес около 18 миллиардов рублей.

3 февраля стало известно о том, что с 15 апреля текущего года тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам в системе «Платон» вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рубля за километр — с нынешних 1,53 рубля.