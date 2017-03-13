В Госдуме и Совфеде заступились за маткапитал

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил сохранить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью, сообщает Rambler News Service. Таким образом он прокомментировал инициативу своих коллег о замене единовременной выплаты гибкой системой поддержки семей.

«Идея маткапитала себя не изжила, просто ее необходимо адаптировать к нынешним реалиям исходя из демографической ситуации в каждом регионе, — сказал Нилов. — Сейчас, я считаю, он не должен равнозначно распространяться на все регионы — пришло время использовать этот стимул только там, где нужно спасать демографическую ситуацию».

Парламентарий добавил, что в регионах с высокой рождаемостью выплаты должны быть прекращены, а там, где есть необходимость в естественном приросте населения, стоит увеличить размер пособия.

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В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина также выступила за сохранение маткапитала. На сайте сенатора отмечается, что за время действия программы был зафиксирован стабильный рост коэффициента рождаемости и числа рождений на одну женщину репродуктивного возраста.

«Одна из самых злободневных проблем, которую позволяет решать материнский капитал, — квартирный вопрос. Я убеждена, что в этом направлении и нужно продолжать двигаться», — заметила Мизулина.

Ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили отказаться от материнского капитала. Вместо него они предложили ежемесячно выплачивать родителям три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей.

С 2007 года в России для семей родивших или усыновивших двух и более детей действует программа материнского капитала. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов или на погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.