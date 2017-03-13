Скарлетт Йохансон встретилась с поддерживающим Трампа говорящим псом

Видео: Saturday Night Live / YouTube

Голливудская актриса Скарлетт Йохансон, выступающая категорически против политики президента США Дональда Трампа, встретилась в скетче шоу Saturday Night Live на американском канале NBC с псом, который целиком поддерживает нового главу государства.

По сюжету, ученые пытаются просканировать мысли пса по кличке Макс. Животное сообщает, что любит гоняться за мячом, наблюдать за птицами за окном и гулять на поводке в парке. «И я люблю Трампа, он мой человек», — заявляет пес.

«Ты знала, что твой пес — поклонник Трампа?» — спрашивает Йоханссон один из «коллег». «Нет, он не любит его», — заявляет актриса. Однако зверь опровергает это. «Ваша собака — монстр», — заявляет женщина из экспертной комиссии.

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Собака последовательно высказывает мнение по поводу проблемных вопросов политики Трампа. Например, говорит, что не хочет тратить свои деньги на охрану здоровья нелегалов. Йоханссон пытается переубедить животное и отмечает, что Трамп расист. «Что ты знаешь о черных людях», — парирует испытуемый.

Тогда актриса подходит к животному пытается убедить его в том, что Трамп не прав в опросе прав женщин. «Спрашивали ли вы меня, когда принимали решение отрезать мои бубенчики», — вопрошает пес.

В итоге один из ученых решает убить собаку из-за того, что она опасна. Но Йоханссон отключает животное от аппарата и заявляет, что любит его независимо от убеждений, после чего надевает ему на голову розовую шапочку. Головные уборы такого цвета стали символом борьбы за права женщин и против Трампа в день его инаугурации.