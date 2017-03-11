Журналисты из пула Трампа возмутились обращением с ними в Белом доме

Журналистов из пресс-пула президента США Дональда Трампа возмутило то, как с ними обошлись в Белом доме на одном из мероприятий с участием американского лидера. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает РИА Новости, сославшись на информацию из специальной рассылки.

Там, в частности, говорится, что инцидент произошел на открытой части встречи президента. Представители прессы прокричали ему несколько вопросов, однако Трамп промолчал и «в основном, смотрел в другую сторону».

Затем перед журналистами появился человек, «громко поблагодарил несколько раз и отправил к выходу». Позднее выяснилось, что это Кит Шиллер — бывший руководитель частной охраны Трампа, а ныне заместитель его помощника.

Журналисты потребовали в пресс-службе Белого дома объяснений случившегося. «Прессу попросили покинуть зал. И я больше не буду ничего комментировать», — ответила представитель ведомства.

24 февраля журналистов телеканала CNN, а также газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico не пустили на брифинг в Белый дом. Освещающая его работу телекорреспондент рассказала, что при входе в зал для брифинга ее остановил охранник и сообщил, что ее имя не значится в списке присутствующих.

18 февраля Трамп назвал NBC, ABC, CBS, CNN и The New York Times врагами американского народа и включил их в составленных им самим список «СМИ фейковых новостей».