Джордж Буш-младший высказался в защиту свободы прессы

Бывший президент США Джордж Буш-младший высказался в защиту независимости СМИ и назвал их неотъемлемой частью демократического режима. Такое мнение экс-глава государства выразил в интервью на шоу «Today» американского канала NBC.

«Нам нужны массмедиа, чтобы люди вроде меня были подотчетны. Важно, чтобы СМИ призывали к ответственности злоупотребляющих властью как в США, так и по всему миру», — отметил бывший президент. «Знаете, достаточно сложно доказывать другим важность свободы прессы, когда мы сами не хотим ее поддерживать», — добавил он в ответ на вопрос, считает ли он СМИ врагами народа.

Буш-младший с осторожностью оценил первые результаты работы нового президента. «Трамп всего лишь месяц занимает этот пост. Он хочет объединить страну, и мы увидим, сможет ли он это сделать», — заявил Буш.

Ранее, 18 февраля, президент США Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа и занес их в список «СМИ фейковых новостей» в своем микроблоге.

