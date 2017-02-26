Трамп вновь назвал «фейковыми новостями» слухи о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь назвал «фейковыми новостями» слухи о якобы имеющихся связях его с Россией.

«Разговоры о России — это фейковые новости, распространяемые демократами и муссируемые СМИ с целью прикрыть крупное поражение на выборах и незаконные утечки!» — написал президент в своем Twitter.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что представители американской разведки и члены Конгресса из числа сторонников Трампа пытались опровергнуть в СМИ утверждения о контактах сотрудников его избирательного штаба с представителями России. Должностные лица, по данным издания, обзванивали СМИ по поручению Белого дома, выражая несогласие с материалами о предполагаемых контактах членов команды Трампа с Москвой.

24 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация считает «несуществующей историей» утверждения о связях Трампа с Россией.

В январе, до инаугурации республиканца, сообщалось, что американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных связей членов его команды с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Сам Трамп неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.