Грызлов предложил поздравлять россиян с укреплением рубля

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов счел укрепление рубля поводом для радости, а не сожаления. Об этом он заявил на выездном заседании фракции «Единой России», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Грызлов возразил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, который посетовал на рост курса российской валюты. «Прозвучала интересная фраза, которую не могу не прокомментировать, — "рубль, к сожалению, окреп", — сказал председатель высшего совета ЕР. — Для народа окрепший рубль — это, безусловно, важное достояние, и надо нас с этим скорее поздравить».

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Курс рубля в последние три месяца укрепился более чем на 10 процентов. В ходе торгов 14 марта доллар поднялся на примерно на 0,5 рубля, достигнув 59,28 рубля.

Ранее 14 марта министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что отечественная валюта остается слишком крепкой, ее курс находится выше фундаментальных значений.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля будет закуплено иностранной валюты на 70,5 миллиарда рублей.