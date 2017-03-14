На время Арктического форума ледокол «Новороссийск» станет гостиницей

Новейший российский ледокол «Новороссийск» во время IV международного арктического форум «Арктика — территория диалога» 29-30 марта будет пришвартован в Архангельске и станет частью экспозиции техники, а также гостиницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

«75 мест на "Новороссийске" будут использованы в качестве мест для проживания гостей», — уточнил Орлов. Помимо ледокола будут выставлено на обозрение оборудование МЧС и компаний, работающих в Арктике, а также вертолеты и прочая специализированная техника.

10 февраля ледокол вернулся из своего первого арктического похода. Рейс «Новороссийска» продлился чуть более недели, он доставил на остров Земля Александры 160 тонн грузов и провел за собой пассажирский теплоход «Клавдия Еланская» с 200 пассажирами.

Ледокол «Новороссийск» — один из новейших судов такого класса, компания «Росморпорт» получила его в конце 2016 года.

Корабли подобного типа, работающие на дизель-электрическом двигателе, способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра. Их используют в водах Балтийского, Белого и других замерзающих морей.

29-30 марта в России пройдет форум «Арктика — территория диалога». Ожидается около 1 500 участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Китай, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Япония. Это руководители крупнейших российских и международных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, международные эксперты, политики и ученые.