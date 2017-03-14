Plus-size модель Nike дала отпор ненавистникам в сети

Блогер и модель Грейс Виктори (Grace Victory), которая приняла участие в рекламной кампании Nike, ответила пользователям сети, критиковавшим ее фигуру и образ жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Виктори была в числе манекенщиц, который представили первую в истории спортивного бренда коллекцию одежды для женщин plus-size. После того, как реклама Nike была опубликована, в интернете на девушку обрушились с критикой, обвиняя ее в полноте и подозревая в нездоровом питании.

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В ответ на подобные комментарии американка высмеяла ненавистников на своей странице в Twitter. «Критиковать меня и мою подругу [другую модель] в нашей кампании Nike просто смешно. Мы будем смеяться всю дорогу до банка», — указала Виктори. Таким образом блогер дала понять, что получила большой гонорар за съемку.

Публикация манекенщицы набрала более 1,2 тысячи лайков. Всего за обновлениями в ее микроблоге следят более 67 тысяч пользователей.

Ending With My Fav Three From @gracefvictory, Thank You For Always Pushing Me Grace 💗 - All @nikewomen Plus Size Range ✨ - #canon6d #nikewomen #canonuk #plussize A post shared by Jade Keshia Gordon (@jkgphotography) on Mar 1, 2017 at 12:54pm PST

Ранее в марте стало известно, что в коллекцию спортивного бренда вошли более 200 моделей для женщин с формами. Речь идет, в том числе, о куртках, рубашках, шортах, брюках и нижнем белье.