Сиквел «Девушки с татуировкой дракона» выйдет в 2018 году

Кинокомпания Sony Pictures снимет продолжение фильма Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» под названием «Девушка, которая застряла в паутине» (A Girl In a Spiderweb). Премьера ленты намечена на 5 октября 2018 года, сообщает Variety.

Картина будет основана на одноименной четвертой книге серии «Миллениум», которая после смерти автора оригинальной трилогии Стига Ларссона в 2004-м была дописана шведским журналистом и писателем Давидом Лозенкранцем.

Режиссером фильма назначен Федерико Альварес («Не дыши»). Вместе со Стивеном Найтом (сценарист сериалов «Острые козырьки» и «Табу») он написал сценарий для экранизации. «Я очень взволнован и рад такой возможности. Sony стала семьей для меня. Лисбет Саландер — героиня, фильм о которой мечтает снять любой режиссер», ― сказал Альварес.

В ленте также будет новый актерский состав. Дэниэл Крейг и Руни Мара, сыгравшие главные роли в ремейке Финчера, не примут участия в сиквеле. На роль Лисбет Саландер претендуют Натали Портман и Скарлет Йоханссон.

Книжная серия «Миллениум» рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер, вместе расследующих череду странных убийств. Первые три романа («Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем», «Девушка, которая взрывала воздушные замки») были экранизированы в 2009 году на шведском языке. Англоязычный вариант первой части вышел 2011 году. Его снял Дэвид Финчер.