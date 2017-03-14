Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто»

Телеканал «Би-би-си» опубликовал на своем YouTube-канале проморолик десятого сезона фантастического сериала «Доктор Кто». В новых сериях появится актриса Перл Маки, которая сыграет очередную спутницу Доктора. Премьера сезона намечена на апрель 2017 года.

Исполнитель главной роли Питер Капальди в конце января объявил, что после десятого сезона покинет проект.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си».